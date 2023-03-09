Kilis'te depremde zarar gören caminin minareleri kontrollü şekilde yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis Merkez'de, 500 Evler Hacı Ekrem Çetin Cami'nin çatlayan minareleri kontrollü şekilde yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 11 şehirde büyük yıkıma yol açtı. Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere birçok ilde binlerce bina yerle bir oldu. Kilis'te de deprem nedeniyle çok sayıda bina yıkıldı ve hasar gördü.

Kilis Merkez'de bulunan Hacı Ekrem Çetin Cami'nin minaresi 7.7 büyüklüğündeki şiddetli depremde hasar gördü ve minarede çatlaklar oluştu. Hasarlı minare, çevredeki binalar ve canlılar için risk taşıması nedeniyle ekipler tarafından güvelik önlemi alınarak kontrollü şekilde yıkıldı.

Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürü Azmi Dokuzluoğlu, "6 Şubat'ta ülkemizde yaşanan deprem sonrası hasar alan cami minarelerinin kontrollü şekilde yıkılmasına devam ediyoruz. Bu yıktığımız cami Kilis genelinde 13'üncü caminin minaresi. Yıkımlar bittikten sonra hemen enkazları kaldırarak Ramazan ayına ibadete açacağız'' dedi.

Hasar gören caminin minaresine asılı olan Türk bayrağı, minare hasarlı olmasına rağmen Kilis Belediyesi çalışanları tarafından yıkım öncesi indirildi.