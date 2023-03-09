Kilis'te depremden sonra marul ve maydanoz hasadı başladı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen illerden olan Kilis'te, çiftçiler marul ve maydanoz hasatlarına başladı.

Deprem sonrası hayatın normale başladığı Kilis'te çiftçiler tarlalarına ektikleri marul, maydanoz gibi yeşilliklerin tohumlarını 3 aylık süreç sonrası hasada başladı. Hasat ile ilgili bilgi veren Kilis Ziraat Mühendisler Odası Başkanı Güven Özdemir, "Hayatın normalleşmeye başladığı ilimizde deprem bölgesinde çiftçiler üretimleri devam ediyor. Deprem sonrası yaralar sarılıyor. Kilis'te her şartta üretime devam ediyoruz" dedi.

Deprem sonrası yeşillik fiyatı düştü

Özdemir, deprem sonrasında yeşillik fiyatlarında düşüş olduğunu belirterek, "Deprem sonrası yeşillikte fiyatlar düştü, talepler azaldığı için satışlar ağırlaştı ve bu da tarlada fiyatların düşürmesine neden oldu. Marketlere gidince fiyat artışları halen devam etmektedir. Tarlada marul fiyatları 7 TL 50 kuruş iken marketlerde 15 TL yani yüzde yüz fark var. Deprem öncesi fiyatlar tarlada 10 TL iken deprem sonrası 7 TL 50 kuruş oldu'' oldu.

Çiftçi Mahmut Tiryaki ise "Marul ve maydanoz hasadına başladık. Fiyatlarımız makul, çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Pazarlar ve marketler arasında fiyat uçurumu var gönül isterdi bizden çıkan ucuz fiyata tüketicilerde yararlansın'' diye konuştu.