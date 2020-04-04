Kilis'te dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

Temiz İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kilis kent merkezinde belirli bir plan çerçevesinde dezenfekte çalışmaları sürüyor. Uluslararası Göç Örgütü tarafından Kilis belediyesine hibe edilen dezenfekte aracıyla hava yoluyla ilerleyerek 30 metre çapında virüs,bakteri ve mantarları dezenfekte ediliyor. Temizlik işleri müdürlüğü tarafından 47 araçlık bir temizlik ekibiyle dezenfekte çalışmalarını aralıksız, 24 saat esasına göre devam ettiği bildirildi.