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Kilis'te dezenfekte çalışmaları sürüyor

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor.


Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Adnan Menderes kavşağı, Dereboy caddesi ile Tayyip Erdoğan meydanına kadar olan bölüm sabunlu suyla yıkandıktan sonra dezenfekte çalışmaları yapıldı. Temizlik ekiplerinin sabah 04.00'de temizlik işlemlerine başladığı gün boyu ise dezenfekte çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ettiği bildirildi.

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