Kilis'te dezenfekte çalışmaları sürüyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından korona virüs (Covid -19) tedbirleri karşı kent merkezinde dezenfekte çalışmaları gece gündüz demeden artan bir tempoyla sürüyor. Aktif bir şekilde 24 saat esasına göre çalışan temizlik ekipleri, ana arterler, caddeler, sokaklar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarını dezenfekte çalışmaları planlanan bir program dahilinde yürütülüyor.