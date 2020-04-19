İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kilis'te dezenfekte çalışmaları sürüyor

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte dezenfekte çalışmaları başladı.


Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kilis il genelinde dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ana caddeler, ana arterler, vatandaşların yoğunluk olarak kullandığı yerlerin dezenfekte çalışmaları, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. 24 saat esasına göre çalışan dezenfekte ekiplerinin belirli bir plan çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.