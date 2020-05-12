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Kilis'te dezenfekte çalışmaları sürüyor

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında kent merkezinde 24 saat esasına göre yürütülen dezenfekte çalışmaları devam ediyor.


Korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından 2 aydır Kilis Belediyesi tarafından yürütülen dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor. Ramazan ayına rağmen belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, gece gündüz demeden dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiriyor.


Ekipler, dezenfekte çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

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