Kilis'te dijital ehliyet dönemi

KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, uluslararası ticaretin en önemli unsurlarından birini oluşturan karayoluyla uluslararası eşya taşımacılığını kolaylaştırmak olduğunu ifade ederek, “karayolu ile uluslararası eşya taşımacılığı yapanların işlerini kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan hükümler gereğince yürürlüğe giren sayısal takograf uygulaması kapsamında odamız yetkilendirilmiş durumdadır. Bu çerçevede, odamızda dijital ehliyet işlemleri başlamıştır. Üyelerimiz artık dijital ehliyet hizmeti için il dışına çıkmadan, para ve zaman kaybına uğramadan odamız bünyesinde bu hizmeti almaya başlayacaktır. Odamıza ve üyelerimize hayırlı olsun” diye konuştu.