Kiliste “Diriliş Çağrısı ve Sezai Karakoç” konferansı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mühendislik-Mİmarlık Fakültesi Konferans Salonunda Kitap Beşiği ve Adem Toplulukları ile Mahmut Kaçarlar'ın girişimleriyle “Diriliş Çağrısı ve Sezai Karakoç” konulu bir konferans düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un da hazır bulunduğu konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Eğitim-Bir-Sen Kilis Şube Başkanı Bekir Şen, Anadolu topraklarının yetiştirdiği büyük şair ve mütefekkir Sezai Karakoç'un insanları dolaylı veya dolaysız etkilediğini dile getirdi.

Konferansın konuşmacısı Şair Şaban Abak, sözlerine Karakoç'un çağdaşı olduğu genç nesillere anlatılmasının, “Fizik Ötesi Açısından Ufuklar”, “Yapı Taşları ve Kaderimizin Çağrısı” ve “Çıkış Yolu” adlı ciltli eserlerinin yine onlarca altı çizilerek anlaşılmasının önemini belirterek başladı.

Kendisinin “Yeni Başlayanlar İçin Sezai Karakoç” kılavuz kitabıyla başlanmasını önerdiği Karakoç'u okuma eyleminin, bireylerin kendilerini Diriliş eylemine tabî tutmak anlamına geleceğini belirten Abak, Ömer bin Abdülaziz'li İlk Dönem İslam Tarihi'nin, Sultan Melikşah'lı Büyük Selçuklu Tarihi'nin ve dahi Batı Tarihi'nin çok iyi bilinmesinin bu eylemin ön şartı olduğunu ekledi.

Karakoç'un İslam ülkelerinin bir milletdaşlık bağıyla İslam Milleti'ni bir bünyan-ı mersus (sağlam yapı) şeklinde kurmaları gerektiğini salık verdiğini hatırlatan Abak, M. İkbal ve M. Hamidullah gibi isimlerin eserlerinin yanında, Ana Britannica ansiklopedisinde “kendisini okumayanlar üzerinde de etkisi olan Türk şair” referansı verilen Karakoç'un eserlerinin de, tasarladığı İslam Ülkesi'nin farklı ırktan vatandaşlarınca okunması halinde her şeyin müspet anlamda değişebileceğini belirtti. Abak, aydın kimliğini takınan Karakoç'un güncel hadiseleri Diriliş mihengine vurarak, olabilecekleri tahmin edebildiğini ifade ettiği gibi sözlerini yine Sezai Karakoç'un Kur'an-ı Kerim emirlerinin hayata geçirilmesi anlamını verdiği İslam Medeniyeti kavramını vurgulayarak bitirdi.

Şaban Abak, konferansın ardından Sezai Karakoç'un arkadaşları Mehmet Ali Ander ve Mahmut Kaçarlar'la beraber katılımcılarla bir süre sohbet ettikten sonra Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u makamında ziyaret etti.