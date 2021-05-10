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Kilis'te dış cephe giydirme ve kaplama devam ediyor

Kilis’te, Cumhuriyet Caddesi’nde dış cephe giydirme ve kaplama ile iş yeri kepenk değiştirme çalışmaları aralıksız geçe gündüz devam ediyor.

Kilis'te, Cumhuriyet Caddesi'nde dış cephe giydirme ve kaplama ile iş yeri kepenk değiştirme çalışmaları aralıksız geçe gündüz devam ediyor.


Kilis Belediyesi tarafından, Cumhuriyet Caddesi'nin modern bir görünüm kazanması için hazırlanan proje kapsamında dış cephe giydirme ve kaplama, iş yerlerinin kepenklerinin değiştirilmesi çalışmaları hız kesmeden sürüyor.


Günde 18 saat çalışan işçiler, bir an önce Cumhuriyet Caddesindeki çalışmaları tamamlamak için aralıksız dış cephe giydirme ve kaplama, iş yerlerinin kepenklerinin değiştirme işlemleri devam ederken, Murtaza Caddesi ile Dolap Pazarı caddesinin de proje kapsamında aynı Cumhuriyet Caddesi gibi yapılması bekleniyor.

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