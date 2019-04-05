Kilis'te dolu ve yağmur hayatı felç etti

Kilis'te aniden bastıran yağmur ile dolu yağışı kentte trafikte aksamalara yol açarken bazı iş yerleri ile evleri su bastı.

Saat 16.20 sıralarında bir anda bastıran dolu ve arkasından gelen sağanak yağmur nedeniyle caddeler sel sularıyla doldu. Vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, sağanak yağmur nedeniyle bazı ev ile iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar suları tahliye etmek için uğraştı. Yağmur nedeniyle araçların ilerlemekte zorluk çektikleri gözlendi.