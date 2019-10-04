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Kilis'te e ticaret anlatıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesinde Nlksoft Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Kurt tarafından “Girişimcilik, Dijital Dünya ve e-Ticaret” konulu bir söyleşi gerçekleştirildi.


Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Delihacıoğlu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ercan Dadlı, akademisyenlerin ve mühendis adayı öğrencilerin katıldığı söyleşide Nalan Kurt, yazılım ve programlama çalışmaları, otomasyon sistemleri ve şirketin çalışma prensipleri hakkında bilgiler verdi. Girişimcilik konusunda deneyimlerini paylaşan Kurt, teknolojiyi izleyen taraf değil üreten tarafta olmanın gerekliliğinden bahsederek dijital teknolojinin küreselleşen dünyada iş modellerine ve yaşam tarzlarına hızla etki ettiğini söyledi. Teknolojinin hız, verimlilik, esneklik ve kalite konusunda yaşamımızı etkilediğini ifade eden Kurt, e-ticaretin de düşük maliyet, 7/24 satış, yeni pazarlara ulaşma, ürün çeşitliliği ve uygun fiyat konularında yaşamımızı kolaylaştırdığını belirtti.


Program sonunda Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Delihacıoğlu tarafından Nalan Kurt'a günün anısına plaket ve çiçek takdim edildi.

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