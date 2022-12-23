Kilis'te Eğitim konulu söyleşi gerçekleştirildi

7 Aralık Üniversitesi Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi'nde, Andelip Kültür Sanat Topluluğu tarafından, “Kilis'te Eğitim” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, 2009-2022 yılları arasında Kilis'te gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetlerini ayrı ayrı başlıklar altında ele alıp değerlendirdi.

Akkurt, Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla gerçekleştirilen projeler ve projelerde gelinen süreçler sayısal verilerle ifade edilerek paylaşıldı.

Kilis'te eğitimin çok daha iyi yerlere gelmesi için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Akkurt, öğretmen adaylarına bazı tavsiyelerde bulundu.

Söyleşi, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un Akkurt'a teşekkür belgesi takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.