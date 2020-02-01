İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kilis'te ekmeğe zam

Kilis’te, pide ekmeğin tanesi 75 kuruştan, 1 TL’ye, francala ekmeğin tanesi 1 TL’den 1 TL 25 kuruşa yükseldi.

Kilis'te, pide ekmeğin tanesi 75 kuruştan, 1 TL'ye, francala ekmeğin tanesi 1 TL'den 1 TL 25 kuruşa yükseldi.


Kilis'te un fiyatlarındaki yükselişe daha fazla dayanamayan Kilisli fırıncılar ekmeğe zam yaparken, pide ekmeğin kilosu 5 TL'den 6 TL'ye 167 gram 1 adet pide ekmeğin tanesi 75 kuruştan 1 TL'ye francala ekmeğin tanesi ise 1 TL'den 1 TL 25 kuruşa yükseltildi. Lahmacun pişirme 75 kuruşa, büyük tepsi pişirme 2 TL, küçük tepsi pişirme 1 TL olarak belirlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.