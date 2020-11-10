İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kilis'te 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi

Kilis Belediyesine ait Topçuoğlu Kadın Meslek Zenginleştirme merkezi çalışanlarına jandarma tarafından ’En iyi narkotik polisi Anne’ projesi kapsamında eğitim verildi.

Kilis Belediyesine ait Topçuoğlu Kadın Meslek Zenginleştirme merkezi çalışanlarına jandarma tarafından 'En iyi narkotik polisi Anne' projesi kapsamında eğitim verildi.


Topçuoğlu Kadın Meslek Zenginleştirme merkezinde yapılan 'En iyi narkotik polisi Anne' projesi kapsamında Kilis İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bilgilendirme semineri düzenlendi. Proje kapsamında merkezde çalışan personel ile kursiyerlere eğitim verilirken, program sonunda görevliler ile kursiyerler jandarma personeline projeler hakkında sorular sorarak yanıtını aldılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.