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Kilis'te 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi

Kilis’te polis tarafından ’En iyi narkotik polisi Anne’ projesi çerçevesinde eğitim verildi.

Kilis'te polis tarafından 'En iyi narkotik polisi Anne' projesi çerçevesinde eğitim verildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ‘En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi çerçevesinde Mahmut İslambey Konağı ve ÇATOM'da 70 anneye madde bağımlılığının zararları ve bağımlılıkla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.


Etkinliklerin ve eğitimlerin artarak süreceği bildirildi.

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