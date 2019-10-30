Kilis'te en özel kan bağış kampanyası

Kilis'te düzenlenen sosyal eğitim ve eğlence programında Kızılay gönüllüleri engelli öğrencilerle bir araya gelerek, keyifli anlar yaşarken, öğrencilerin aileleri ve öğretmenleri kan bağışında bulundu.

Kızılay Haftası nedeniyle Türk Kızılay Kilis Şube Başkanlığı tarafından Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Ekrem Çetin Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezindeki Zihinsel ve Fiziksel Engelliler için Sosyal eğitim ve Eğlence Programı düzenlendi. Kıyafet dağıtılan engelli öğrencilerin velileri ve öğretmenleri kan bağışında bulundu. Kızılay Kilis Şubesi Başkanı Adnan Erdoğan, "Engelli öğrencilerimizle beraber güzel bir gün geçirdik. Sosyal etkinlikler düzenledik. Engelli kardeşlerimize eğlence programı düzenleyerek, onların gönlünü hoş tutuk. Daha sonrada öğrencilerimize kıyafet dağıttık. Bu tür etkinlikleri attırarak devam ettireceğiz. Herkesi Kızılay'a destek olmaya çağırıyoruz. Nerede bir mazlum var ise Kızılay oradadır" dedi.

Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, Türk Kızılay Kan Merkezi Mobil aracıyla engelli okulunda görev yapan öğretmenlerden kan aldıklarını ifade ederek, “Kızılay Kilis Şubesi Başkanımız Adnan Erdoğan ve Kızılay ekibi ile birlikte güzel bir etkinlik düzenledik. Etkinlik sonrasında engelli okulunda görev yapan öğretmenlerimiz kan bağışında bulundular. Kış mevsimi gelmesi nedeniyle kan stoklarımızda azalma var. Bu nedenle tüm Kilisli vatandaşlarımızı kan vermeye çağırıyorum. Kan her an herkese lazım olabilir” diye konuştu.