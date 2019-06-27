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Kilis'te erken terhis sevinci

Askerlik sisteminin yeniden düzenlenmesi ile yayımlanan kararın ardından Kilis İl Jandarma Komutanlığında görevli 250 asker erken terhis oldu.


Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmasından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Kilis İl Jandarma Komutanlığında 250 asker terhis belgelerinin imzalanmasının ardından, vatani borcunu ödeyerek terhis oldu. Terhis işlemleri tamamlanan askerler komutanları ile vedalaştıktan sonra terhis belgesini alarak görevini tamamladı.

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