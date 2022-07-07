Kilis'te eşini döverek öldüren zanlı ikinci kez hakim karşısına çıktı

Kilis'te eşi Fatime Gül Özyer'i döverek öldüren M.M.Ö., ikinci kez kez hakim karşısına çıktı.

13 Ekim 2021 tarihinde Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'ndeki ikametlerinde sanık M.M.Ö. (29), 15 gün önce doğum yapan eşi Fatime Gül Özyer'i (27) döverek hastanelik etmişti. 20 Ekim 2021 tarihinde beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Özyer'in davasına ilişkin katil zanlısı M.M.Ö. ikinci kez hakim karşısına çıktı. Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Özyer'in babası Ahmet Çetin, annesi Keziban Çetin, ailenin avukatı İbrahim Halil Demircioğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının avukatları, sanığın avukatları ve tanıklar katıldı.

Sanık M.M.Ö.'nün ifadesinde, eşini darp etmediğini eşinin kafasını zemine vurarak kendini yaraladığını ifade etti.

Mağdur ailenin avukatı İbrahim Halil Demircioğlu, sanığın ifadesindeki çelişkilere dikkat çekip inkar ettiğini ifade ederek, İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelen raporda, mağdurun hastaneye gelmeden beyin kanaması geçirdiğini, eşi tarafından darp edildiğini ağır cezayı olmasını istediklerini beyan etti.

Mahkeme heyeti tanıkları dinledikten sonra, sanığın tutukluluk halinin devamına ve dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 4 Eylül 2022 tarihine ertelemeye karar verdi.

Duruşma bitiminde adliye önünde gazetecilere açıklamada bulunan ailenin avukatı İbrahim Halil Demircioğlu, “15 gün önce doğum yapmış, bir kadının öldürülmesi davasıdır. Eşi sanık olarak yargılanmaktadır. Fakat duruşmada suçunu inkar etmektedir. Kadının kendi kendini öldürdüğünü söylemektedir. Bir taraftan çocuğunu emzirdiğini, eve gece geç alkollü gelen eşinin tartışma çıkardığını, bunun üzerine kendi kendini duvarlara vurarak, yerlere atarak, öldürdüğünü söyleyen, bir kocanın duruşmasıydı bu, fakat bazı ifadelerinde de savunmalarında da yaralı halde hastaneye gitmişti. Hastanedeki, bazı tedavi eksikliği, yanlış tedaviden, ya da sedyeden düştüğünden dolayı ondan dolayı ölmüş olabileceğini, savunmuştu. Fakat bu celsede İstanbul Adlı Tıp kurumundan gelen bir rapor, olayın seyrini tamamen değiştirdi. Çünkü raporda kadının ölümünün hastaneye gelmeden önce kafa travması sonucu nedeniyle oluştuğunu, belirten bir rapordur bu. Ölümün evde eşi tarafından yapılan yaralanmadan dolayı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Kanaatimize göre olay aydınlanmıştır. Olayda dinlenmeyen tanıklar var, duruşma ileri bir tarihe ertelenmiştir. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir” dedi.