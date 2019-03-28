İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kilis'te "Eski Şiirin Rüzgarıyla Divan" şiiri Dinletisi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri tarafından divan edebiyatının ünlü şairlerinin şiirlerinden oluşan “Eski Şiirin Rüzgarıyla Divan Şiiri” dinletisi sunuldu.


Mehmet Şahan'ın ney dinletisiyle başlayan programda Yusuf Can Elbeyli, Yunus Emre'nin olur redifli "Gazel" ini, İpek Cingü, Kadı Burhaneddin'in “Tuyug”unu, Sena Nur Taşkın, Necati'nin “Gazel”ini, Fatih Emre Bingöl, Fuzuli'nin "Gazel"ini, Hilal Bozkurt, Baki'nin “Gazel”ini, Sedef Mermer, Kanuni Sultan Süleyman'ın (Mühibbi) gelür redifli "Gazel”ini, Rukiye Çetin, Şeyhül İslam Yahya Efendi'nin değil redifli “Gazel”ini, Betül Kübra Polat, Nef'i'nin “Gazel”ini, Güldane Kevser Karamanlıoğlu, Nabi'nin “Gazel”ini, Nurcan Uğur ise Şeyh Galip'in “Şarkı” adlı şiirini okudu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.