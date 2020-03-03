Kilis'te esnafa Türk Bayrağı dağıtılıyor

Suriye'nin İdlib kentinde 34 Mehmetçiğin rejim askerleri tarafından şehit edilmesi üzerine Türk silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı harekatına destek vermek için Zabıta Müdürlüğü esnafa Türk Bayrağı dağıtmaya başladı. Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve kahraman Mehmetçiklerimizin yanlarında olduğumuzu belirtmek için Zabıta Müdürlüğümüz tarafından vatandaşlarımıza Şanlı Türk Bayrağı dağıtıyoruz” dedi.