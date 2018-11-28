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Kilis'te etik konferansı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde, “Etik Değerler Açısından Eğitim-Siyaset Kamu Çalışma Hayatı ve Bilim” konulu konferans düzenlendi.


Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Mehmet Türkeri, pratik hayatta çokça kullanılagelen etik kavramı üzerine değerli birikimlerini paylaştı. Katılımcıların dikkatle takip ettiği Prof. Dr. Türkeri, etik kavramının kamusal ve özel alanlardaki karşılıklarını da örneklediği bir sunum gerçekleştirdi. Hayatlarımızı üniversite, iş, sosyal haklar bakımından “iyi”lere erişmek üzere şekillendirdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Türkeri, hakkaniyet, adalet ve eşitlik gibi ilkelerle tebarüz eden etiğin ise pratikte “Viyana Duvarı” terimiyle ifade edildiği gibi “kime göre iyi, neye göre iyi” yaklaşımıyla geri planda bırakılabildiğini ekledi.


Soru-cevap bölümüyle bitirdiği konferansın akabinde Prof. Dr. Türkeri, ilgili öğrenci ve akademisyenlerle bir süre sohbet etti. Prof. Dr. Türkeri, program öncesinde rektörümüz Prof. Dr. Karacoşkun'u makamında ziyaret etti.

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