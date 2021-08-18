Kilis'te evcil hayvanlara mikro çip uygulaması başladı

Kilis'te evcil hayvanlara mikro çip uygulama ve kayıt altına alma işlemlerine başlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Gaziantep - Kilis Veteriner Hekimler Odası arasında kedi, köpek ve gelinciklerin hareketlerinin takibi ve başta kuduz hastalığı olmak üzere hayvan hastalıkları ile daha etkin mücadele etmek amacıyla bu hayvanların kimliklendirilerek, elektronik ortamda kayıt altına alınmasına başlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli Veterinerler tarafından kimliklendirilerek, elektronik ortamda kayıt altına alınarak mikro çip takılmaya başlandı. Çok sayıda evcil hayvan besleyen vatandaş, uygulamadan memnun olduklarını dile getirdiler.