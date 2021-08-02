Kilis'te evcil hayvanlara önce kimlik sonra pasaport çıkarılacak

Kilis'te evcil hayvanlara kimlik ardından da pasaport çıkartılması için protokol imzalandı.

Kilis Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Gaziantep - Kilis Veteriner Hekimler Odası arasında kedi, köpek ve gelinciklerin hareketlerinin takibi ve başta kuduz hastalığı olmak üzere hayvan hastalıkları ile daha etkin mücadele etmek amacıyla bu hayvanların kimliklendirilerek, elektronik ortamda kayıt altına alınması amacıyla yetki devri protokolü imzalandı. Protokol imza törenine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü adına Mehmet Nuri Kökçüoğlu ve Gaziantep - Kilis Veteriner Hekimler Odası adına Oda Başkanı Meltem Peri katıldı.

Törende konuşan İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Tarım Ve Orman Müdürlükleri ve serbest veteriner hekimler tarafından sahipli kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip uygulamasının ardından ise pasaport düzenleneceğini ifade ederek, "Bu uygulama pasaporta sahip bilgileri, sahip değişiklikleri, aşılamaları ile cerrahi müdahaleleri gibi bilgiler işlenebilecektir. Bu sayede can dostlarımız artık sokağa atılamayacak, kedi ve köpeğini sokağa atan şahıslara da idari para cezası uygulanacaktır. Aynı zamanda bakanlığımızın oluşturmuş olduğu PETVET veri tabanlı kayıt sistemi ile tüm sahipli kedi köpekler veri tabanına kaydedilerek; başta kuduz hastalığı olmak üzere zoonoz kaynaklı (hayvandan insana geçen) hastalıkların kontrol altına alınması sağlanacaktır” dedi.

Daha sonra ilk çip uygulaması yapılarak Kilis ve ilçelerindeki kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirme çalışmalarına başlandı.