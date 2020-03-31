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Kilis'te “evde kalın” uygulaması sıklaştı

Kilis’te polis, kent genelinde “evde kalın” uygulaması yaparak vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyarırken, 65 yaş ve üzerine idare para cezası kesiyor.

Kilis'te polis, kent genelinde “evde kalın” uygulaması yaparak vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyarırken, 65 yaş ve üzerine idare para cezası kesiyor.


Suriye sınırında bulunan Kilis'te, vatandaşların “evde kalın” çağrısına uymaması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında uygulama yaparak, vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıp evlerine gönderiyor. Bütün uyarılara rağmen evlerinden çıkan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara, idare para cezası kesiliyor. Korona virüsü tedbirleri kapsamında uygulamanın Kilis genelinde devam ettiği bildirildi.

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