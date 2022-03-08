İhlas Haber Ajansı

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Kilis'te fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı mücadele konusunda toplantı yapıldı

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında Fahiş fiyat, stokçuluğa karşı yapılacak mücadele toplantısı yapıldı.


Valilikte geçekleştirilen toplantıya Vali Recep Soytürk başkanlık ederken, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Kilis Esnaf ve Sanatkarla Odaları Birliği Başkanı Şevket Memiler ile kurum amirlerinin katılımı ile yapıldı.


Vali Soytürk, “İlimiz genelinde market ve alışveriş merkezlerinde temel gıda ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı yapılacak mücadeleye ilişkin denetim toplantısı gerçekleştirildik” dedi

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