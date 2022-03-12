İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kilis'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi yapıldı

Kilis’te, yerel marketler ve zincir marketlerde fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi yapıldı.

Kilis'te, yerel marketler ve zincir marketlerde fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi yapıldı.


Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Ticaret İl Müdürü Mehmet Aydın Türk, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ercan Datlı ve Zabıta Ekipleriyle birlikte temel gıda ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı mücadeleye ilişkin olarak market ve alışveriş merkezlerinde denetim yaptılar.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.