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Kilis'te faili meçhul hırsızlık olaylarını JASAT aydınlattı

Kilis Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, il merkezinde meydana gelen bir çok faili meçhul hırsızlık olayını aydınlatarak 2 şüpheli şahsı yakaladı.


Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ile Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent merkezi ile bağevlerinde artan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yapıldı. JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, kent merkezi ve köylerde meydana gelen hırsızlık olayları ile kurbanlık koyun hırsızlığına karışan İ.T. ile M.K yakalandı.


Yakalanan kurbanlıklar ve eşyalar sahiplerine teslim edilirken, İ.T. ve M.K. isimli şahıslar ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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