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Kilis'te fen bilgisi dersinde gazdan etkilenen 15 çocuk hastaneye kaldırıldı

Kilis’in Yavuzlu köyünde fen bilgisi dersinde buhar gazından etkilenen 15 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kilis'in Yavuzlu köyünde fen bilgisi dersinde buhar gazından etkilenen 15 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.


İddiaya göre, Yavuzlu Köyü Ortaokulu 6. Sınıfı'nda eğitim gören öğrenciler, fen bilgisi dersinde deney yaparken çıkan buhar gazından etkilendi. Öğrenciler, gözlerinde hafif yanma şikayeti üzerine okul yönetimi tarafından Yavuzlu Sağlık Ocağına götürüldü. 15 öğrenci daha sonra zehirlenme şüphesiyle Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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