İhlas Haber Ajansı

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Kilis'te firari hükümlü yol kontrol noktasında yakalandı

Kilis’te 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ş.

Kilis'te 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ş.A. isimli firari hükümlü yol kontrol noktasında yakalandı.


Kilis İl Jandarma Komutanlığı'nca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma suçundan 24 yıl hapis cezası ile aranan Ş.A. isimli şahıs, Küplüce yol kontrol noktasında yakalandı.


Zanlı, işlemlerinin ardından Kilis L Tipi Kapalı Ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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