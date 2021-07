Kilis'te fıstık hasadı başladı

Kilis'te yeni mahsul Antep fıstığından önce toplanan ve "boz" olarak tabir edilen tam olgunlaşmamış iç fıstığın hasadı başladı.

Gaziantep başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yetiştirilen Antep fıstığının hasadına Kilis'te de başlandı. Kilis'te fıstık üreticileri, ağaçlara merdivenle çıkarak kızarmamış fıstıkları topluyor. İlginç görüntülerin oluştuğu boz fıstık hasadı 15-20 gün içerisinde sona erecek.

Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, Yeşil altın olarak bilenen baklavalık boz fıstığın hasadına başlandığını ifade ederek, “Fıstık üretiminde Kilis, Türkiye'de 6'ıncı sıradadır. 40 dereceyi aşan bir sıcaklıkta, boz fıstık hasadı yapılıyor. Kilis'te 70 bin dekar alanda, üretim yapılıyor. 5 bin ton ürün elde edilmektedir. Bos fıstığın kabuklu tarladaki fiyatının kilosu 20 TL'dir. Beklenti yüksek, fiyatların artması bekleniyor. Çiftçiler satmak için acele etmesinler. Rekoltede düşük, fazla fıstık yok. Fıstık olmaması nedeniyle talep artacaktır. 1 kilo boz fıstığın içinden 350-400 gram fıstık içi elde edilmektedir. İlimizde 850 bin adet fıstık meyvesi veren ağacı bulunuyor. 275 bin daha meyve vermeyen ağacımız bulunuyor. Her geçen gün fıstık üretimi artmaktadır. Çiftçilerin fıstıkta kar payı daha fazladır. Bu nedenle fıstığa yönelme daha fazladır” dedi.

Fıstık üreticisi Mehmet Canbakış, Kilis'te, yeşil altın olarak bilinen boz fıstığın hasadına bugün itibariyle başlandığını ifade ederek, “Bu yıl kuraklık gitmesi, yağışın az olması nedeniyle verim çok düşüktür. Geçen yıl 10 yılın en yüksek rekoltesini almıştık. Bu yıl ise rekolte çok düşük, bu yıl yaş boz fıstığın kabuklu hali 20 TL'dir. Kısa süre içerisinde fiyatların artmasını bekliyoruz. Geçen yıl bu tarlamdaki fıstığı iki günde topladım, bugün ise sabah başladık, öğle olmadan hasat bitti” şeklinde konuştu.

Fıstık üreticisi Selçuk Tekçe de, Her yıl olduğu gibi bu yılda boz fıstık hasadına başladıklarını ifade ederek, “Bu yıl her zamanki gibi bereketli bir verim alamadık. Yeteri kadar yağışın olmaması, kış aylarında beklenen yağış olmadı. Bu yıl ürün beklentilerin altında ve düşüktür. Fiyat konusunda da rekolte az olduğu için yükseleceğini düşünüyoruz. Kuraklık konusunda gerekli tedbirlerin bir an önce alınmasını istiyoruz. Suyu verimli kullanmak gerekiyor” diye konuştu.