Kilis'te freni patlayan kamyon 3 araca çarparak durabildi

Kilis’te freni patlayan kamyonet, kırmızı ışıklarda bekleyen 3 araca çarparak durabildi.
Kilis'te freni patlayan kamyonet, kırmızı ışıklarda bekleyen 3 araca çarparak durabildi.
Olay, Kilis Merkezde bulunan Mehmet Abdi Bulut Mahallesinde M.U.'nun kullandığı 79 AC 608 plakalı kamyonetin frenin patlaması sonucu trafik ışıklarında bekleyen 3 araca çarptı. H.Ş idaresindeki 38 FV 192 plakalı minibüs, A.S.D' nin kullandığı 27 AJU 913 plakalı otomobil, 27 RV 023 plakalı hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi.
Hafif ticari araç, minibüs ve otomobilde maddi hasar meydana geldi kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.