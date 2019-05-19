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Kilis'te Galatasaraylı taraftarların şampiyonluk kutlaması

Spor Toto Süper Lig’de bitime 1 hafta kala Galatasaray, en yakın takipçisi olan Medipol Başakşehir’i sahasında 2-1 yenerek, 22.

Spor Toto Süper Lig'de bitime 1 hafta kala Galatasaray, en yakın takipçisi olan Medipol Başakşehir'i sahasında 2-1 yenerek, 22. şampiyonluğunu ilan etti. Maçın ardından Kilis'teki taraftarlar şampiyonluk kutlamaları yaptı.


Kilis 7 Aralık Üniversite karşısında bulunan Ultraslan Kilis Gurubunun bulunduğu yerde maçı seyreden Galatasaraylı taraftarlar maçın bitimi ile birilikte meşaleler yakarak sevinç gösterisinde bulundu. Havai fişeklerin atılmasıyla birlikte coşan Galatasaraylı taraftarlar, daha sonra şampiyonluk turu attı. Nüfus ortalamasında en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te, Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk turu atarken, İl Emniyet Müdürlüğü Kent merkezindeki tüm kavşaklarda güvenlim önlemi aldı.

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