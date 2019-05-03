İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kilis'te Gece Yolcuları rüzgarı esti

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde düzenlenen bahar şenlikleri kapsamında Türk rock müziğinin yıldız topluluğu Gece Yolcuları hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.



Kilis 7 Aralık Üniversitesinde düzenlenen bahar şenlikleri, 15 Temmuz Meydanı'nda Gece Yolcuları'nın gerçekleştirdiği muhteşem konser ile sona erdi. Binlerce üniversite öğrencisi ile Kilisli vatandaşların dinlediği Gece Yolcuları sanatçıları, Unut Beni, Pişmanım, Neden, Ölümde Var, Yaban, Hüzün gibi eski ve yeni albümlerinde yer alan, birbirinden güzel şarkılarını seslendirerek müzikseverlere unutulmayacak bir gece yaşattı. Gece boyunca doyasıya eğlenen binlerce öğrenci, sevdikleri grubun şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.


7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, konser sonrasında Gece Yolcuları sanatçılarına çiçek takdim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.