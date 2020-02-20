Kilis'te gıda denetim seferberliği

Kilis'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, gıda denetim seferberliği kapsamında gıda satışı yapılan iş yerlerinde denetim yaptı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla 81 il ve ilçelerde eş zamanlı olarak yürütülecek gıda denetim seferberliğinin başlatıldığını belirtti. Kadıoğlu, "Pazartesi gününden itibaren gıda denetim seferberliği kapsamında tüm gıda işlemlerinde denetledik, denetlemeye devam ediyoruz. Cumartesi günü denetimleri sonlandıracağız. Amacımız gıda işletmelerini denetlemek, hijyen kurallarına uyup uymadıklarını denetlemek, Kilis ve Türkiye'de farkındalık oluşturmaktır” dedi.

Kemal Memiler isimli esnaf denetimlerden memnun olduklarını ifade ederek, “Yapılan denetimlerden her zaman memnunuz. Denetimlerin yapılması bizlerin ve müşterilerin faydasınadır. Daha önceden de yapıldığı gibi bundan sonra da devam etmesini istiyoruz” dedi.