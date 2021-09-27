İhlas Haber Ajansı

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Kilis'te gıda denetimi sürüyor

Kilis’te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, gıda satışı yapılan iş yerlerinde denetimleri sıklaştırdı.

Kilis'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, gıda satışı yapılan iş yerlerinde denetimleri sıklaştırdı.


Risk esaslı denetim programı kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün talimatlarıyla Kilis'te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Kent merkezinde gıda ürünleri satan iş yerlerinde denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşların daha rahat ve güvenilir sağlıklı bir ortamda gıda maddesi almaları için denetimlerini sürdürdüğünü, denetim sürecinde ürünlerin etiketi ve uygun şartlarda satılıp satılmadığı kontrol edildiği bildirildi.

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