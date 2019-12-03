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Kilis'te gıda denetimleri sürüyor

Kilis’te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, gıda satışı yapan ve ürüten iş yerlerinde denetimler sürüyor.

Kilis'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, gıda satışı yapan ve ürüten iş yerlerinde denetimler sürüyor.


Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün talimatlarıyla Ürün bazlı gıda denetimlerine devam ettiklerini ifade ederek, "Ürün bazlı gıda denetimlerimiz devam ediyor. Kilis'te bulunan et ve et ürünleri üreten iş yerleri, süt ve süt ürünleri üreten iş yerleri, ekmek ve ekmek çeşitleri ile unlu mamul üreten iş yerleri, kasap ve şarküteri ile bakkal, market, büfe tarzı iş yerleri, okul kantinleri ve yemekhaneleri, lokanta-restoran, dönerci, fast-food toplu tüketim yerlerini denetliyoruz” dedi.


Kadıoğlu, Tüketicinin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşımını sağlamak için denetimlerin süreceğini sözlerine ekledi.

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