Kilis'te göçmen kaçaklılarına operasyon

Kilis'te jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığına karşı eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, Kilis İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Göçmen Kaçakçılığı” suçunu işledikleri tespit edilen 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 06.30 sıralarında eş zamanlı olarak, Kilis merkezde 6 adrese operasyon düzenledi. 3 kişi gözaltına alınırken, 3 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor. Yakalanan şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 1 adet tabanca 1 adet av tüfeği, 1 adet pala ve 1 adet el telsizi, ele geçirildi. Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.