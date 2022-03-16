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Kilis'te gübre denetimi

Kilis’te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gübre satılan iş yerlerinde denetim yapıldı.

Kilis'te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gübre satılan iş yerlerinde denetim yapıldı.


Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği kapsamında Kilis'te faaliyet gösteren gübre dağıtıcıları, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gübre Denetçileri tarafından denetlendi. Denetimde, gübrelerin ambalajları üzerindeki karekod-barkod (DNA bandrol) etiketleri Gübre Takip Sistemi üzerinden kontrol edilerek, içerik analizi için gübrelerden numune alınarak taklit, tağşiş, güvensiz ürün olup olmadığı tespit ediliyor.

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