Kilis'te gümrük kaçağı mallar ele geçirildi

Kilis'te düzenlenen 6 operasyonda kaçak sigara, içki, cep telefonu ile tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kilis kent merkezinde yaptıkları 6 operasyonda 2 bin 40 paket kaçak sigara, 78 şişe kaçak içki, 5 kol saati, 8 cep telefonu, 137 adet puro, 49 paket kaçak çay, 40 paket nargile tütünü, 12 paket pipo tütünü ele geçirdi. Kaçakçılık olayları ile ilgili olarak 15 kişi hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.