Kilis'te güvenliği tehlikeye düşüren 8 kişi yakalandı

Kilis'te, farkı tarihlerde meydana gelen 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' olaylarının failleri olduğu tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kentte meydana gelen olayların faillerinin yakalanabilmesi için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, kentte farklı tarihlerde meydana gelen 'genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi" olaylarının failleri olduğu tespit edilen şüphelilerin ikamet, iş yerleri ve araçlarında eş zamanlı yapılan aramalarda, 8 ruhsatsız av tüfeği, 68 av tüfeği fişeği, 15 tabanca fişeği, 1 çelik yelek, 1 telsiz, 1 kılıç, 1 kumar makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.K, B.D.K, A.K, B.B, M.A, C.A, A.A. ve R.Y. hakkında adli işlem yapıldı.