İhlas Haber Ajansı

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Kilis'te hafriyat kamyonu yayaya çarptı: 1 ölü

Kilis’te yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki çocuk, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kilis'te yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki çocuk, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Kilis'in Çukuroba köyünde yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Mehmet Tudlu'ya, A.Ö. yönetimindeki 63 ACB 035 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Kilis- Cenazevi yolu ekiplerin incelemesi nedeniyle yaklaşık 2 saat boyunca kapalı kalırken, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.


Jandarma ekipleri tarafından kamyon sürücüsü A.Ö. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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