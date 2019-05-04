Kilis'te Hemşirelik Haftası Etkinlikleri

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurahman Çetin'in açılış konuşmasıyla devam etti. Daha sonra kürsüye gelen Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, hemşirelik mesleğinin öneminden söz ederek, bu mesleğin aşk ve özveri ile gönüllülük esasıyla yapılan bir meslek olduğunu ifade ederek, tüm hemşirelerin ve hemşire adaylarının hemşireler gününü kutladı.

Programda Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Duygu Ayar'da yaptığı konuşmada hemşirelik mesleği konusundaki mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı ve önerilerini dile getirdi. Aynı fakülteden Dr. Öğr. Üyesi Rüveyda Karaman da, “Amerika'da Hemşirelik Eğitimi ve Branşlaşma” başlıklı bir sunum yaptı.

Program hemşirelik bölümü öğrencilerinin şiir ve müzik dinletisi sunumuyla sona erdi.