Kilis'te her mahalleye taziye evi projesi devam ediyor

Ramazan, 4 taziye evinin yapımının da devam ettiğini söyledi.

Kilis Belediye Başkan Servet Ramazan, hedeflerinin her mahalleye bir taziye evi yaptırmak olduğunu ifade etti. Bu kapsamda çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Ramazan, “Taziye evleri hayır sever iş insanları tarafından yaptırılıyor. Taziye geleneği, kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. Hedefimiz ilimizdeki tüm mahallelerimize taziye evleri kazandırmak ve cenaze sahibi komşularımızın bir nebze olsa acılarını paylaşabilmektir. Mahallelerimizde taziye evleri, kurslar ve toplantılar için düzenli, planlı ve programlı mekanlarımızın inşaatları tüm hızıyla devam ediyor. En kısa sürede toplum merkezlerimizin ve taziye evlerinin inşaatını tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.