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Kilis'te HES kodu uyarısı

Kilis Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şehiriçi minibüslere HES kodu ile eşleşen kartla binilebileceği belirtilerek, vatandaşların 28 Aralık tarihine kadar kartlarını eşleştirmesi gerektiğini hatırlatıldı.


Kilis Belediyesinden yapılan açıklamada, Ulaşım Kartının HES Kodu ile eşleştirme için başvuruların 28 Aralık tarihine kadar yapılması gerektiği belirtildi. Açıklamada, "HES kodunuzu eşleştirmek için; Kart79 ofisinde veya internet üzerinden eşleştirilmez ise 28 Aralık 2020 tarihinden itibaren şehir içi dolmuşlara binilmeyecektir. Tüm vatandaşların kartlarını HES koduyla uyumlu hale geçirilmesi gerekiyor” ifadesine ver verildi.

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