Kilis'te HES kodu uyarısı

Kilis Belediyesinden yapılan açıklamada, Ulaşım Kartının HES Kodu ile eşleştirme için başvuruların 28 Aralık tarihine kadar yapılması gerektiği belirtildi. Açıklamada, "HES kodunuzu eşleştirmek için; Kart79 ofisinde veya internet üzerinden eşleştirilmez ise 28 Aralık 2020 tarihinden itibaren şehir içi dolmuşlara binilmeyecektir. Tüm vatandaşların kartlarını HES koduyla uyumlu hale geçirilmesi gerekiyor” ifadesine ver verildi.