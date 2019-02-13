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Kilis'te hırsızlık şüphelisi 4 kişi tutuklandı

Kilis’te bir büfeyi soymaya çalışırken yakalanan 5 kişiden 4’ü sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Kilis'te bir büfeyi soymaya çalışırken yakalanan 5 kişiden 4'ü sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Mehmet Sanlı Mahallesi Erdoğan Bayraktar Caddesi üzerinde N.K.'ya ait büfenin kapısını zorlayarak içeriye giren maskeli 2 hırsız, sigaraları torbaya doldurmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine polisin geldiğini fark edince çaldıkları sigarayı büfede bırakarak kaçan 2 hırsız ile gözcülük yapan 3 kişi, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanmıştı. Şüpheliler, M.K., E. D., M. F. T. N. M.,. M.T. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandı. Kilis'te polis ve jandarma bölgesinde birçok hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlendi. İfadelisi alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Ali merciler tarafından M.K., E. D., N. M., M.T. tutuklanırken, M.F.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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