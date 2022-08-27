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Kilis'te hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı

Kilis’te hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Kilis'te hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.


Merkez ilçesi Tahtalı köyünde Ş.Ö isimli vatandaşın bağ evinden 1 televizyon, 2 güvenlik kamerası, 1 kamera kayıt cihazı ve 1 monitörün çalındığı ihbarının alınması üzerine, Kilis İl Jandarma Komutanlığı JASAT, OYİT ve Jandarma Devriyesi personeli tarafından yapılan teknik ve istihbarı çalışmalar neticesinde söz konusu hırsızlık olayının M.S., A.Ç. ve Ö.Ç. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinin tespit edilmesi üzerine ikametlerinde yapılan aramada, bağ evinden çalınan tüm malzemeler ele geçirilerek malzemeler Ş.Ö'ye teslim edildi. Gözaltına alınan şahısların tamamı çıkarıldıkları adli birimlerce tutuklandı.

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