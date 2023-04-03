İhlas Haber Ajansı

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Kilis'te hırsızlıktan 8 şüpheli yakalandı

Kilis’te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.

Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.


Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanmaları için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 8 şüpheli yakalanırken, firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

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