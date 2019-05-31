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Kilis'te Hububat Hasadı Başladı

Kilis’te 2019 yılı hububat hasadı Ramazan Bayram öncesi başladı.

Kilis'te 2019 yılı hububat hasadı Ramazan Bayram öncesi başladı.


Elbeyli ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu'nun katılımı ile gerçekleştirilen hububat hasadı başladı. Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Kilis ve ilçelerinde hububat ekili alanlarda ürünlerin hasadına başlandığını, "Bu yıl önceki yıllara oranla kış mevsiminde yağman yağmur miktarı fazla olduğu için hasatta fazla olacaktır. Kilis ve ilçelerinde hububat hasadında önceki yıllara oranla rekolte yüksekliği bekliyoruz” dedi.

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