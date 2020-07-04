İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kilis'te hububat hasadı sona erdi

Kilis’te, 2020 yılı hububat ekili alanlarda hasat çalışmaları tamamlandı.

Kilis'te, 2020 yılı hububat ekili alanlarda hasat çalışmaları tamamlandı.


Hububat ekili büyük alanlar da biçerdöverler ile hasat sona erdi. Küçük arazilerde babadan kalma yöntemlerle yapılan hasadı tamamlandı.


Kilis Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Başkanı Mehmet Kara, Kilis ve ilçelerinde hububat ekili alanlarda hasat çalışmalarını sona erdiğini belirterek, " Kilis merkez, Musabeyli, Polateli ve Elbeyli ilçesinde hububat rekoltesi bu yıl geçen yıllara oranla iyi olduğunu gözlemledik. 2020 yılı Hububat sezonu sona erdi” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.